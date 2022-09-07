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07 сентября 2022 года 18:30

"Финам" повысил рейтинг акций Гонконгской биржи до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Гонконгской биржи с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на конец 2022г на уровне HKD378,4, говорится в материале инвесткомпании.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи. Рассчитываем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также ожиданиям сохранения достаточно высоких темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране останутся привлекательными для международных инвесторов. Гонконгская биржа, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися и в Гонконге, и на биржах материкового Китая, продолжит выигрывать от этого. За последние недели акции HKEX заметно скорректировались вниз вместе с "широким" рынком и, на наш взгляд, снова интересны для покупки", - пишет аналитик Игорь Додонов.

"Мы повышаем рейтинг по акциям Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) до "покупать" с "держать" и подтверждаем целевую цену на конец 2022г на уровне HKD 378,4. За последние недели акции HKEX заметно скорректировались вниз вместе с "широким" рынком и, на наш взгляд, снова интересны для покупки", - отмечает эксперт.

Hong Kong Exchanges and Clearing - одна из крупнейших биржевых площадок мира. Компания является также оператором системы Stock Connect - трансграничного инвестиционного канала, позволяющего иностранцам через HKEX напрямую покупать акции, торгующиеся на биржах материкового Китая. Таким образом, компанию можно назвать "воротами в Китай" для международных инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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