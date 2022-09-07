Рубль по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы - BCS Express

Рубль в целом по-прежнему слабо реагирует на внешние и внутренние драйверы, которые по большей части являются негативными, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

Вероятно, только непосредственная реализация рисков в виде сокращения валютной выручки экспортеров из-за снижения сырьевых цен и уменьшения поставок сырья за рубеж или возобновление покупок в рамках нового бюджетного правила смогут вызвать более устойчивое и ощутимое ослабление рубля, полагает аналитик.

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