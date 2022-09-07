Позитивный I квартал смягчит падение ВВП РФ в 2022г - Альфа-банк

Позитивный I квартал смягчит падение ВВП России в 2022г, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"По мнению министра экономического развития М. Решетникова, российская экономика сократится на 2,9% в 2022г и на 0,9% в 2023г. Между тем, в августе Минэкономразвития оценивало спад ВВП на 4,2% и 2,7% соответственно. На наш взгляд, позитивный I квартал смягчит падение ВВП в этом году, в то время как улучшение прогноза спада ВВП в 2023г противоречит нашему мнению, поскольку мы считаем, что экономический спад будет более продолжительным по времени и глубоким", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.