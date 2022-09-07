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07 сентября 2022 года 12:16
Допуск "дружественных" нерезидентов к торгам на рынке акций РФ окажет ограниченное влияние на рубль - ГПБ
Допуск "дружественных" нерезидентов к торгам на фондовом рынке РФ окажет ограниченное влияние на рубль, полагают аналитики Газпромбанка (ГПБ). Как ранее стало известно, Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, сообщается в пресс-релизе биржи. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями. Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий. "По нашим оценкам, потенциальный навес предложения на фондовом рынке может достигать 175 млрд рублей. В случае постепенной реализации активов, их продажи могут не оказать существенного влияния на рубль. В случае интенсивных продаж в сжатые сроки валютный курс может ослабнуть на 1-2 рубля в течение недели, но этот эффект будет временным", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ОЦЕНКА
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