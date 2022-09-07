Допуск "дружественных" нерезидентов к торгам на рынке акций РФ окажет ограниченное влияние на рубль - ГПБ

Допуск "дружественных" нерезидентов к торгам на фондовом рынке РФ окажет ограниченное влияние на рубль, полагают аналитики Газпромбанка (ГПБ).

Как ранее стало известно, Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, сообщается в пресс-релизе биржи. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями. Клиенты-нерезиденты, связанные с "недружественными" государствами, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

"По нашим оценкам, потенциальный навес предложения на фондовом рынке может достигать 175 млрд рублей. В случае постепенной реализации активов, их продажи могут не оказать существенного влияния на рубль. В случае интенсивных продаж в сжатые сроки валютный курс может ослабнуть на 1-2 рубля в течение недели, но этот эффект будет временным", - пишут эксперты банка.

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