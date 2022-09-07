Пересмотр формулы акциза на сталь ослабит налоговую нагрузку предприятий черной металлургии - Инвестбанк Синара

Пересмотр правительством РФ формулы акциза на сталь ослабит налоговую нагрузку предприятий черной металлургии и в некоторой степени может защитить их от падения цен в будущем, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

Заместитель главы Минпромторга В. Евтухов, выступавший на Восточном экономическом форуме, рассказал, что правительство поддерживает смягчение условий уплаты акциза на сталь, отмечается в обзоре. В частности, минимальную цену на экспорт сляба, при которой акциз не уплачивается, могут повысить с $300 (~18 000 руб. по курсу) до 30 000 руб. (~$500) за тонну.

"Текущие цены на сляб на спот-рынке находятся в районе $455/т, а предложенные меры позволят производителям не уплачивать 2,7% акциза на сталь. Если Минфин согласует повышение цены отсечения для акциза на жидкую сталь до уровня 30000 руб./т, это ослабит налоговую нагрузку на предприятия черной металлургии и в некоторой степени может защитить их от падения цен в будущем. Позитивный эффект от предложенных мер мы оцениваем в 10-15% на уровне чистой прибыли отечественных производителей стали", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

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