"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Роснефти" и "Полюса", а также убрав бумаги "Сегежа Групп" и "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Роснефть", "Полюс", "НОВАТЭК", "Детский мир", Сбербанк, "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "ФосАгро", "Татнефть".

"Мы исключаем акции "Сегежи" и "ЛУКОЙЛа". Отчётность "Сегежи" за I полугодие 2022г отразила заметное влияние санкционных ограничений на операционные результаты компании, которые могут ухудшится во II полугодии. Приобретение "ЛУКОЙЛом" футбольного клуба и отстранение основных акционеров от управления компанией рассматриваем как негативные факторы в условиях снижения прозрачности эмитента", - пишут аналитики.

Неожиданные дивиденды "Газпрома" эксперты телеграм-канала рассматривают как сигнал Правительства РФ о неизменности дивполитики госкомпаний. Они добавляют акции "Роснефти" и увеличивают вес госкомпаний в подборке до 30%.

"Ожидаем объявление дивидендов "Роснефти" за I полугодие 2022 г. Включаем акции "Полюса" перед публикацией отчетности за I полугодие 2022г, т.к. считаем, что компания торгуется ниже исторических значений по мультипликаторам", - пишут стратеги.

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