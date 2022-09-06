"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: 1100 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "НОВАТЭК" может стать одним из бенефициаров высоких цен на газ в Европе из-за остановки "Газпромом" "Северного потока" на неопределенный срок. Импорт СПГ в Европу практически удвоился в годовом выражении и продолжает расти. В дополнение к этому позитивным фактором является то, что президент Владимир Путин разрешил "НОВАТЭКу" приобрести у TotalЕnergies долю в СП "Тернефтегаз".

"С технической точки зрения цена акции формирует восходящий канал. Идея на рост бумаги с целью 1350 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1100 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,58", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

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