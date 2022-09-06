"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $150

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,63%, стоп-приказ: $121,5, говорится в комментарии инвестиционной компании

Прибыль Amazon по итогам II квартала 2022 года упала, однако руководство компании дало оптимистичные прогнозы относительно бизнеса облачных технологий, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения полноценный восходящий тренд "ушел" на коррекцию и тестирование пробитого сопротивления на уровне $125. После тестирования тенденция, скорее всего, продолжится. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $121,5 риск на портфель составит 0,47%", - указывают эксперты "Финама".

Amazon.com Inc. - американская компания, одна из крупнейших в мире на рынках платформ электронной коммерции и публичных облачных вычислений.

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