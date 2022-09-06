Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2400п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи может опуститься к уровню 2400 пунктов в ближайшие дни, технически он выглядит перекупленным, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Явных драйверов к росту отечественного рынка акций в текущий момент не наблюдается, отмечает эксперт в комментарии.

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