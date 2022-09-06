Курс рубля может уйти к уровню 65 руб./$1 в ближайшие месяцы - Росбанк

Курс валютной пары доллар/рубль может уйти к уровню 65 руб./$1 в ближайшие месяцы, считают аналитики Росбанка.

"Оживление на валютном рынке в августе в связи с налоговым периодом ненадолго добавило рублю позитива и сменилось волнением в свете дискуссии о бюджетном правиле и планов Минфина провести тестовые покупки валюты (юаня и других валют "дружественных" стран) уже в сентябре. В условиях опосредованного влияния внешней среды на рубль мы считаем покупку валют одним из основных факторов, способных компенсировать приток иностранной валюты и направить курс пары доллар/рубль к 65 руб./$1 в ближайшие месяцы. К концу года внешние риски могут обостриться из-за введения странами G7 "потолка" цен на нефть и нефтепродукты из РФ, а также из-за споров вокруг газовых поставок в ЕС", - пишут эксперты в обзоре.

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