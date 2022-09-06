Цена акций Мосбиржи обладает потенциалом роста к 100 руб. в ближайшее время - "Велес Капитал"

Котировки акций "Московской биржи" обладают потенциалом роста к уровню 100 рублей за штуку в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Цена акций "Мосбиржи" с технической точки зрения во вторник поднимались до максимума с середины апреля и еще в конце августа перешли к восходящему тренду, сила которого по ADX увеличивается. Указанные факторы позволяют ожидать скорого тестирования котировками психологически важной отметки 100 рублей за бумагу с перспективой ускорения повышения к апрельскому пику 117 рублей и последующего возвращения к уровням конца февраля (район 120 рублей). Краткосрочно росту цены может помешать перепроданность, но длинные позиции сохраняют актуальность при положении выше поддержки в 91 рубль", - пишет эксперт в комментарии.

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