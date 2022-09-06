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06 сентября 2022 года 15:21
Акции ExxonMobil и Chevron остаются фаворитами нефтегазового сектора на рынке США - Инвестбанк Синара
Акции ExxonMobil и Chevron Corp. пока остаются фаворитами нефтегазового сектора на американском фондовом рынке, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Американские нефтегазовые компании продолжают рост на фоне увеличения стоимости нефти. На наш взгляд, динамика обусловлена тем, что потребители нефтепродуктов сейчас ощущают ценовое давление не только из-за дисбаланса на рынке нефти, но и по причине нехватки мощностей НПЗ. В связи с этим напоминаем, что нашими фаворитами в секторе остаются ExxonMobil и Chevron с потенциалом роста стоимости акций в 14% и 18% соответственно", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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