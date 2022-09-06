Цена алюминия останется под давлением в ближайшие 2-3 квартала - ПСБ

Цена алюминия останется под давлением в ближайшие 2-3 квартала, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Котировки алюминия упали ниже $2300/т, - на уровни начала апреля прошлого года, когда восстановительное ралли в промышленных металлах было только на половине пути. Причина сложившейся ситуации, которая выглядит довольно нелогично, в том, что снижается спрос на промышленные металлы из-за ухудшения состояние мировой экономики. В Европе многие локальные компании действительно сокращают производство алюминия, но это полностью компенсируется поставками из Китая и России. Запасы на LME снижаются из-за нежелания производителей складировать металл во время падения спроса, чтобы на платить за хранение", - отмечает эксперт банка.

Таким образом, сейчас металл отправляется напрямую покупателям, либо на внерыночные складские площади, указывает Головинов. Проблемы с производством в развитых странах из-за рекордных цен на электричество, по его мнению, будут несколько поддерживать цены на алюминий. Однако кризис в строительном секторе КНР и желание китайских компаний продолжать производство металла из-за чего предложение на мировом рынке, вероятно, постепенно будет перевешивать спрос, приведут к тому, что цены на алюминий будут под давлением в ближайшие 2-3 квартала.

"Отдельно отметим, что стоимость покупки алюминия складывается не только из биржевой цены, но сюда добавляется также физическая премия за поставку в тот или иной регион. Премия в США и Европе за летние месяцы значительно снизилась из-за падения спроса, но остаётся ещё сверхвысокой в сравнении с прошлыми периодами. И это несмотря на то, что производство в западных странах продолжает сокращаться", - пишет аналитик ПСБ.

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