ПСБ рекомендует держать акции Полюса

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Полюса" вплоть до публикации финансовой отчетности 21 сентября, говорится в комментарии банка.

"Бумаги "Полюса" дорожали на 3,4% на фоне новостей о том, что на повестке заседания СД во вторник будет рассмотрен вопрос дивидендов за 2021г. Однако решение совета директоров не выплачивать дивиденды резко изменило ситуацию, из-за чего акции компании вернулись к значениям конца позапрошлой недели. Решение о невыплате дивидендов в целом ожидаемое событие, учитывая беспрецедентные санкции на российское золото за стороны западных стран. Однако мы по-прежнему оптимистично смотрим на бумаги Полюса, учитывая объёмы производства, самую лучшую рентабельность в отрасли, а также наличие экспортной лицензии. На данный момент рекомендуем "держать" акции "Полюс" вплоть до публикации финансовой отчетности 21 сентября", - пишет аналитик Алексей Головинов.

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