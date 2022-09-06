BCS Express понизил целевую цену акций Okta до $87

BCS Express понизил целевую цену акций Okta Inc. до $87 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании.

IT-компания Okta, специализирующаяся на управлении идентификацией и доступом пользователей, отчиталась за II квартал 2023 ф.г. Рост показателя PRO (лидирующий индикатор будущей выручки, отражающий законтрактованную стоимость оплаченных и неоплаченных услуг) замедлился до 25% г/г против 43% г/г кварталом ранее, отмечают аналитики.

"Okta столкнулась с проблемами интеграции продуктов Auth0. Менеджмент предпринял ряд мер с целью повышения эффективности интеграции, в частности, разделение направлений: Okta будет обслуживать клиентов в части защиты данных сотрудников, в то время как Auth0 будет отвечать за защиту данных клиентов. Однако эффект от этой меры будет реализован только через пару кварталов. Принимая во внимание проблемы интеграции, мы понижаем прогноз по среднесрочным темпам роста выручки, текущий прогноз предполагает 85%-ое достижение прогноза менеджмента по выручке 2025г и FCF маржу на уровне 16% против прогноза менеджмента 20%. Понижаем целевую цену до $87 при сохранении рекомендации BUY. До предоставления обновленных среднесрочных прогнозов ожидаем, что акции компании будут находиться под давлением", - пишут эксперты BCS Express.

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