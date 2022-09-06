Вероятно ослабление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Вероятно ослабление рубля до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль в полдень вторника незначительно слабел против доллара и юаня, более заметно теряя позиции против евро, - отмечает эксперт. - Слабость против европейской валюты обусловлена коррекцией евро на внешнем рынке. Сейчас "межсезонье" между завершившимся августовским и еще не стартовавшим сентябрьским налоговым периодом. Избыточного давления предложения валюты пока не наблюдается. Внешние факторы, подразумевающие повышение ставок ФРС и ЕЦБ, поддерживают иностранные валюты. Курс USD/RUB с 25 июля находится в диапазоне 58-62 руб./$1, и пока нет драйверов, способных выбить его из этой консолидации. Тем не менее, мы по-прежнему видим риски ослабления рубля к доллару до 62 руб./$1 в краткосрочной перспективе и ожидаем достижение 65 руб./$1 осенью. Наш прогноз на конец года подразумевает курс ближе к 70 руб./$1".

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