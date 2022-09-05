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05 сентября 2022 года 16:17
Акции Positive Technologies могут стать "голубыми фишками" после включения в индексы Мосбиржи - "Открытие Инвестиции"
Акции Positive Technologies могут стать "голубыми фишками" на российском фондовом рынке после включения в индексы Мосбиржи, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по технологическому сектору, эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко. "Обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" войдут в состав баз расчета Индекса акций широкого рынка, Индекса средней и малой капитализации и отраслевого Индекса информационных технологий. Изменения базы расчета индексов вступят в силу с 16 сентября 2022 года. Определенно это положительная новость для акций компании, поскольку инструмент становится все более узнаваемым и привлекательным для широкого круга инвесторов. Особенно актуально включение в индексы для институциональных инвесторов, для которых существуют определенные критерии для отбора акций в своих портфели. Также можно ожидать увеличения спроса на бумаги эмитента со стороны фондов, повторяющих динамику соответствующих индексов. Мы полагаем, что в перспективе ликвидность акций Positive Technologies будет увеличиваться, и компания сможет пополнить ряды "голубых фишек" на российском фондовом рынке", - пишет Авсейко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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