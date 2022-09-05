Акции Positive Technologies могут стать "голубыми фишками" после включения в индексы Мосбиржи - "Открытие Инвестиции"

Акции Positive Technologies могут стать "голубыми фишками" на российском фондовом рынке после включения в индексы Мосбиржи, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по технологическому сектору, эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

"Обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив" войдут в состав баз расчета Индекса акций широкого рынка, Индекса средней и малой капитализации и отраслевого Индекса информационных технологий. Изменения базы расчета индексов вступят в силу с 16 сентября 2022 года. Определенно это положительная новость для акций компании, поскольку инструмент становится все более узнаваемым и привлекательным для широкого круга инвесторов. Особенно актуально включение в индексы для институциональных инвесторов, для которых существуют определенные критерии для отбора акций в своих портфели. Также можно ожидать увеличения спроса на бумаги эмитента со стороны фондов, повторяющих динамику соответствующих индексов. Мы полагаем, что в перспективе ликвидность акций Positive Technologies будет увеличиваться, и компания сможет пополнить ряды "голубых фишек" на российском фондовом рынке", - пишет Авсейко.

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