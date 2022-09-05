Индекс Мосбиржи завершит торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 2420-2550п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 2420-2550 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 1210-1325 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также эксперт отмечает, что новое бюджетное правило после его принятия повысит волатильность валютного рынка. А до завершения торгового дня в понедельник, по его мнению, вероятно движение основных валютных пар USD/RUB и EUR/RUB в интервалах 59,6-60,6 руб./$1 и 59-61 руб./EUR1 соответственно.

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