Изменение настроений по наиболее ликвидным акциям на рынке РФ до конца торгов понедельника маловероятно - "Велес Капитал"

Изменения в настроениях по наиболее ликвидным бумагам на российском фондовом рынке до конца торговой сессии в понедельник в целом не предвидится, что позволяет ожидать сохранения умеренного пессимизма на "широком" рынке, - говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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