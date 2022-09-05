"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 72 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 72 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,71%, стоп-приказ: 57,11 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "Ростелеком" предложил создать национальную мобильную экосистему на базе операционной системы "Аврора", которая принадлежит провайдеру. Рынок воспринял данную новость позитивно.

"С технической точки зрения наблюдаются попытки пробоя уровня сопротивления 62,40 руб. Вероятнее всего, после пробоя восходящая тенденция продолжится. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,11 руб. риск на портфель составит 0,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Ростелеком" - российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др.

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