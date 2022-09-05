Рубль, вероятно, останется на текущих уровнях в течение недели - BCS GM

Рубль, вероятно, останется на текущих уровнях в течение недели, если российская экономика не столкнется с неожиданными шоками, полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Курс рубля с августа практически не меняется к доллару США. Такая стабильность объясняется рядом факторов, включая восстановление импорта и отток капитала, вызванный переводами населения. По данным ЦБ, розничные инвесторы стали одними из основных покупателей иностранной валюты, которую экспортеры конвертировали в рубли: во 2К22 на фоне укрепления рубля россияне купили 439 млрд руб. в иностранной валюте, в основном в евро. На закрытие торгов 2 сентября валютный курс рубля составлял 60,58 руб./$1 (против 60,50 руб./$1 неделей ранее) и, вероятно, останется на том же уровне на этой неделе, если российская экономика не столкнется с неожиданными шоками", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.