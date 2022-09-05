Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Oracle Corp., считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент должен опубликовать отчетность в понедельник, 12 сентября. Ждем ускорение роста выручки Oracle на фоне высокого спроса на облачную инфраструктуру компании со стороны крупных клиентов. Также ожидаем рост EPS (прибыл на акцию) выше прогнозов в связи с преобладанием доли ПО и долгосрочных контрактов в выручке Oracle и падением стоимости компонентов", - отмечают эксперты в комментарии.

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