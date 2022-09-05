BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П11, АФК Система 001Р-13, РЕСО Лизинг БО-П-11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-03, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Российский долговой рынок продолжает закладывать в котировки смягчение денежно-кредитной политики ЦБ на фоне затяжного периода отрицательных темпов роста цен, - пишут аналитики. - Участок кривой ОФЗ от 2 до 10 лет заметно снизился на прошлой неделе. Наибольшее снижение около 20 б.п. пришлось на участок 5-6 лет".

Снижение ключевой ставки ЦБ как минимум на 50 б.п. на заседании 16 сентября уже заложено в котировки, полагают эксперты, поэтому интерес представляет дальнейшая динамика.

"Есть основания полагать, что потенциал дальнейшего смягчения серьезно ограничен. Дефляция последних месяцев еще может проявлятьcя в сентябре за счет сезонного фактора, но уже в IV квартале темпы роста цен могут вернуться на положительную территорию, в том числе за счет ослабления рубля. При этом среднесрочные прогнозы предполагают средний уровень ставки на 2023г от 6,5% до 8,5% при текущих 8%. Это ощутимо ограничивает потенциал для смягчения, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом", - отмечается в комментарии.

Дюрацию облигационного портфеля, по мнению экспертов BCS Express, имеет смысл ограничить предполагаемым горизонтом инвестиций, возможно, оставив ограниченное количество бумаг с более длинным сроком до погашения в надежде получить выгоду от все еще благоприятной конъюнктуры.

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