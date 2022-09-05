"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Baidu

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и расписок на NASDAQ с целевыми ценами HKD 181(потенциал роста 32%) и $189 (потенциал роста 35%) соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Baidu представила результаты за второй квартал в прошедший вторник, 30 августа. Выручка компании в апреле-июне составила CNY 29,6 млрд (-5,4% г/г), немного превысив консенсус CNY 29,3 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию стала приятным сюрпризом для инвесторов: компания заработала CNY 15,79 (+2,4% г/г) в то время, как аналитики ожидали лишь CNY 10,42. Мы оцениваем отчет позитивно: диверсификация бизнеса Baidu явно приносит свои плоды и позволяет показывать рост чистой прибыли даже в условиях макроэкономической нестабильности на китайском рынке. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Baidu", - пишет аналитик "Финама" Александр Ковалев.

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