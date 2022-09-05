BCS GM по-прежнему позитивно смотрит на генерирующие компании РФ

BCS Global Markets (BCS GM) сохраняет позитивный взгляд на российские генерирующие компании, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы следим за динамикой объемов и цен в европейской части России, где расположено большинство российских генкомпаний ("Интер РАО", "Юнипро", "РусГидро" - у всех заметное присутствие в регионе). Объемы электроэнергии в августе несколько снизились (хотя динамика потребления была лучше, чем в июне и июле). Поскольку объемы экспорта в этом году уменьшились, с учетом корректировок внутреннее энергопотребление, возможно, даже немного увеличилось. Однако спотовые цены (важнейший показатель наряду с ценами на мощность), снижаются год к году, несмотря на 5% индексацию тарифов на газ с 1 июля. Следовательно, маржа электрогенерации на газовых энергоблоках снизилась", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что в Сибири ситуация складывается совсем по-другому и более благоприятна. Как они полагают, давление на рентабельность со стороны снижения спотовых цен пока не критично для финансовых показателей, учитывая, что индексация цен на мощность перекрывает небольшое снижение спотовых цен. "Следовательно, позитивный расклад, вероятно, сохранится и в третьем квартале 2022 года. Однако, поскольку "Интер РАО" не отчитывается, подтверждение нашего тезиса мы увидим в результатах "Юнипро" в конце октября (РСБУ) и начале ноября (МСФО). Значительное присутствие "Юнипро" в Сибири (где фундаментальные характеристики сейчас намного лучше) - сильный фактор поддержки", - говорится в отчете.

"Мы сохраняем в целом позитивный взгляд на российские генкомпании. Мы даем рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" и "Юнипро" и напоминаем, что наша рекомендация "продавать" для бумаг "РусГидро" не имеет ничего общего с фундаментальными характеристиками рынка электроэнергии, а скорее обусловлена некоторыми слабостями бизнес-модели "РусГидро", - резюмируют аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.