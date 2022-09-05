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05 сентября 2022 года 12:55
Инвесторам стоит переключить внимание с акций Газпрома на НОВАТЭК - "Солид Брокер"
Инвесторам стоит переключить внимание с акций "Газпрома" на бумаги "НОВАТЭКа", считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Газпром" в преддверии отопительного сезона окончательно остановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток", сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции "Портовая". Нужно понимать, что поставки газа в Европу полностью не прекращаются. В Западную Европу поставки продолжатся только через территорию Украину в объеме чуть более 40 млн кубометров в сутки. Греция, Венгрия, а также не входящая в ЕС Сербия сейчас снабжаются через "Турецкий поток", - пишут аналитики. Конечно, проблемы с турбиной, на взгляд экспертов, можно было бы оперативно решить на месте при большом желании, однако ни у "Газпрома", ни у правительства РФ такого желания нет, особенно на фоне заявлений главы Еврокомиссии о введении потолка цен на газ. "Пока мы можем констатировать, что газовая война продолжается, и "Газпром" продолжает терять свой ключевой рынок сбыта. Поэтому даже несмотря на рост цен, мы не рекомендуем покупать в инвестиционные портфели "Газпром", однако по-прежнему рекомендуем присматриваться к "НОВАТЭКу", который увеличивает поставки газа и пользуется прекрасной ценовой конъюнктурой", - резюмируют стратеги "Солид Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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