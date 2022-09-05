Инвесторам стоит переключить внимание с акций Газпрома на НОВАТЭК - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит переключить внимание с акций "Газпрома" на бумаги "НОВАТЭКа", считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Газпром" в преддверии отопительного сезона окончательно остановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток", сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции "Портовая". Нужно понимать, что поставки газа в Европу полностью не прекращаются. В Западную Европу поставки продолжатся только через территорию Украину в объеме чуть более 40 млн кубометров в сутки. Греция, Венгрия, а также не входящая в ЕС Сербия сейчас снабжаются через "Турецкий поток", - пишут аналитики.

Конечно, проблемы с турбиной, на взгляд экспертов, можно было бы оперативно решить на месте при большом желании, однако ни у "Газпрома", ни у правительства РФ такого желания нет, особенно на фоне заявлений главы Еврокомиссии о введении потолка цен на газ.

"Пока мы можем констатировать, что газовая война продолжается, и "Газпром" продолжает терять свой ключевой рынок сбыта. Поэтому даже несмотря на рост цен, мы не рекомендуем покупать в инвестиционные портфели "Газпром", однако по-прежнему рекомендуем присматриваться к "НОВАТЭКу", который увеличивает поставки газа и пользуется прекрасной ценовой конъюнктурой", - резюмируют стратеги "Солид Брокер".

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