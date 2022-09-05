Возможно ослабление рубля в первой половине сентября - "Открытие Инвестиции"

Возможно проявление слабости российской валюты по отношению к доллару США в первой половине текущего месяца, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Мы видим низкую волатильность курса рубля на старте торгов сентября, что продолжает тенденцию, наблюдавшуюся в августе. Между тем есть основания ожидать проявления слабости российской валюты в первой половине текущего месяца. Министры финансов стран G7 на виртуальной встрече договорились установить потолок цен на российскую нефть. Данное ограничение может начать действовать 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Кроме того, G7 призывает создать международную коалицию для поддержания этого потолка. Россия, судя по словам вице-премьера Александра Новака, собирается отреагировать так, как если бы участники "картеля покупателей" ввели эмбарго на импорт российской нефти. Таким образом, эффект "потолка" цен должен быть сведен к нулю. Если эта история приведет к снижению цены барреля нефти марки Brent ниже $90, рубль может упасть к доллару, и курс выглядит способным подняться выше 62 руб./$1", - пишет аналитик в обзоре.

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