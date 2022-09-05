Акции Apple, Alphabet и Tesla будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Apple, Alphabet и Tesla будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Аналитик обращает внимание на новость о том, что Apple Inc. намерена собирать iPhone 14 не только в Китае, но и в Индии с целью диверсификации географии производства, на фоне усиления геополитической напряженности между Китаем и США. "Бумаги находятся в районе 50-дневной скользящей средней. Ближайшая поддержка - $153,9. Есть риски спуска акций в район $152. Коэффициент бета - умеренные 1,2. Рекомендация - "покупать", цель на год $200 /+28%", - пишет Холоденко.

Alphabet Inc. вошла в тройку компаний по объему обратного выкупа акций в 2021г - $13,5 млрд в IV квартале. В начале июля компания провела сплит акций в соотношении 20-к-1. Программы байбэк поддержат стоимость бумаг компании в долгосрочном периоде, полагает эксперт. "Бумаги находятся в районе диагональной поддержки. Локальный потенциал снижения - до $107-104.Коэффициент бета - умеренные 1,1. Рекомендация - "покупать", цель на год $150 /+39%", - указывает стратег инвесткомпании.

СПБ Биржа возобновила торги акциями Tesla после процедуры сплита 3-к-1. В августе акции компании не вошли в рейтинг самых стабильно неустойчивых бумаг, но наверняка они появятся позже, считает Холоденко. "Бумаги находятся в районе 50-дневной скользящей средней. Локальный потенциал снижения - $261. Рекомендация - "покупать", цель на год $374 /+38%", - отмечает аналитик BCS Express.

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