Возможно снижение индекса Hang Seng до 19000-19050п в ближайшие дни - BCS Express

Возможно снижение индекса Hang Seng до 19000-19050 пунктов в ближайшие торговые сессии, полагает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng падает в понедельник на новости о потенциальном введении администрацией президента США Джо Байдена механизма ограничения американских инвестиций в китайские технологические компании. В ближайшие торговые сессии котировки могут продолжить снижение до 19000-19050 пунктов. Вследствие формирования локальной перепроданности индексу без появления новых негативных событий будет не просто сходу уйти ниже. Инвесторам стоит ожидать отскока от указанных уровней", - пишет аналитик в комментарии.

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