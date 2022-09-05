Существенные изменения на рынке ОФЗ в понедельник маловероятны - Инвестбанк Синара

Существенные изменения на рынке рублевых гособлигаций в понедельник маловероятны, сообщается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Среднесрочные ОФЗ в пятницу показали снижение на 10-20 б. п. на фоне высокой торговой активности на этом участке кривой и по итогам сессии составили 7,8-8,6% годовых. В коротких и длинных бумагах доходности практически не изменились, завершив день на уровнях 7,6-7,9% и 8,8-9,05% годовых соответственно. Лидерами по обороту стали бумаги серии 26212 (8,34%, 2028г) и 26229 (7,94%, 2025г). В понедельник в отсутствие явных триггеров рынок, скорее всего, станет дрейфовать без ярко выраженной динамики", - пишет аналитик Александр Афонин.

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