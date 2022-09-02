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02 сентября 2022 года 18:31
Акции ЛУКОЙЛа, "Мать и дитя" и Яндекса будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции "ЛУКОЙЛа", ГК "Мать и дитя" и "Яндекса" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Акции "ЛУКОЙЛа" на торгах пятницы корректируются после взлета накануне. Каких-то драйверов для столь сильного роста не появлялось, однако участники рынка могут закладывать в бумаги возможность выплаты дивидендов в 2022г. Это стало особенно актуально после неожиданных дивидендов "Газпрома". На наш взгляд, вероятность выплаты дивидендов "ЛУКОЙЛом" повышенная, однако пока неясно, когда появится информация", - пишет эксперт. "С технической точки зрения в рамках вчерашнего импульса бумаги вновь протестировали сопротивление на 4750 руб., - указывает Пучкарев. - Уровень сейчас является ключевым для среднесрочной перспективы - с его пробоем откроется дорога на 5750-6000 руб. В моменте осцилляторы перекуплены, поэтому не исключено, что ближайшие несколько дней бумаги могут провести в консолидации под 4750 руб., собирая силы для новой попытки пробить уровень". Компания "Мать и дитя" планирует 5 сентября представить финансовые результаты по МСФО за I полугодие. Операционные показатели были не самыми впечатляющими на фоне снижения количества пациентов с COVID, поэтому на существенное улучшение финансовых метрик рассчитывать не приходится, считает Пучкарев. Эксперт рекомендует обратить внимание на прибыль группы, а также комментарии менеджмента относительно дивидендов. "С технической точки зрения бумаги вплотную подошли к сопротивлению на 500 руб. Позитивный отчет или новости по дивидендам могли бы стать драйвером для пробоя уровня и перехода в новый торговый диапазон. В таком случае среднесрочные цели роста сместятся к 700 руб.", - отмечает стратег. Акции "Яндекса" в последние дни, по мнению аналитика, выглядят слабее рынка в отсутствие фундаментальных драйверов для отставания. Более того, позитивные ожидания по бумаге позволяют эксперту предположить, что в ближайшие дни акции могут начать догонять рынок. "В фазе роста акции "Яндекса" могут опережать темпы подъема рынка благодаря более высокому бета-коэффициенту. Акции откатываются от зоны сопротивления 2170-2230 руб. Осцилляторы на дневном интервале избавились от перекупленности, намекая на возможность возобновления подъема. Если отмеченные уровни будут пробиты, целью подъема станет 2460 руб.", - пишет Пучкарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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