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02 сентября 2022 года 18:03
ФРС, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 0,75 п.п. в сентябре - Freedom Finance Global
Комитет по открытым рынкам ФРС США, скорее всего, поднимет ключевую ставку еще на 0,75 п.п. по итогам заседания 21 сентября, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Полагаем, что на курс ФРС по продолжению ужесточения денежно-кредитной политики августовский отчет по рынку труда США не повлияет. Прогнозируем, что Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам заседания, которое состоится 21 сентября, поднимет ключевую ставку еще на 0,75 п.п. Это будет способствовать дальнейшему укреплению доллара по отношению к евро и другим резервным валютам", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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