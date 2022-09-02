Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка, ВТБ, НЛМК и Мечела - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Сбербанка, ВТБ, "НЛМК" и "Мечела", считает аналитик BCS Express Евгений Калянов.

Российский фондовый рынок, развернувшись от сильного уровня поддержки, с конца лета (в преддверии начала делового цикла) стал формировать растущий тренд, отмечает эксперт.

Интерес инвесторов, указывает Калянов, затрагивает разные сектора и внимание привлекают недооцененные бумаги:

- Сбербанк (рекомендация - "держать", прогнозная стоимость на горизонте года - 170 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 25%);

- ВТБ (рекомендация - "держать", прогнозная стоимость на горизонте года - 0,023 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 14%);

- "НЛМК" (рекомендация - "покупать", прогнозная стоимость на горизонте года - 250 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 108%);

- "Мечел" (рекомендация для "префов" - "покупать", прогнозная стоимость на горизонте года - 350 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 101%; рекомендация для обыкновенных бумаг - "покупать", прогнозная стоимость на горизонте года - 350 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 173%).

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