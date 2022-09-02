Вероятно увеличение волатильности цены меди на горизонте до конца 2022г - Банк "Открытие"

Вероятно дальнейшее увеличение волатильности котировок меди во второй половине 2022 года на фоне резкого изменения баланса спроса и предложения, говорится в обзоре аналитика сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова.

Котировки меди по итогам уходящей недели снизились на 7,5% (до $7540/тонну) на фоне опасений сокращения спроса в Китае в условиях очередного закрытия крупного региона в рамках борьбы с распространением коронавируса, констатирует эксперт.

"Котировки приблизились к нижней границе интервала, который мы оцениваем как диапазон фундаментального уровня цены меди, составляющий $7500-8000 за тонну. Их падение и закрепление ниже данного уровня будет ограничивать стимулы для развития будущих проектов по добыче меди, что, в свою очередь, увеличивает риски дефицита металла после 2025 года. До этого периода рынок будет демонстрировать условную сбалансированность. В частности, ожидается, что добыча меди будет прирастать на 3,5% в год за счет инвестиций Китая в зарубежные проекты, осуществленные в предыдущие года, - пишет Каримов. - В то же время мы прогнозируем отставание добычи от темпов роста спроса в более долгосрочной перспективе. Рост волатильности котировок меди увеличивает риски задержек в принятии решений об инвестициях в новые проекты, а также ставит под вопрос увеличение расходов на ГРР или расширение действующих месторождений".

Аналитик указывает, что во второй половине 2022 года ожидает дальнейшее увеличение волатильности котировок на фоне резкого изменения баланса спроса и предложения. "Резкий переход от дефицита в июне 2022 года к профициту может стать существенным негативным фактором для цен меди, способным временно отправить котировки к уровню $7000 за тонну. В результате к концу года, когда компании будут принимать решения об инвестициях в новые проекты, котировки могут оказаться ниже уровней incentive price (цена, при которой инвестиции в новые проекты рентабельны). В этих условиях горнодобывающие компании могут перенести решения о развитии новых проектов на 2023 год, что станет одним из факторов дефицита металла в 2028-2030 гг." - пишет эксперт.

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