Падение добычи нефти в РФ до конца 2022г маловероятно - Sber CIB

Падение добычи нефти в России до конца текущего года маловероятно, считают аналитики Sber CIB.

"Прогноз добычи нефти, представленный вице-премьером РФ Александром Новаком, довольно консервативен. Целевой уровень 525 млн тонн по итогам года предполагает, что в оставшиеся четыре месяца добыча будет составлять в среднем 10,2 млн баррелей в сутки. Это почти на 4% меньше, чем в августе, когда добыча составила 10,6 млн баррелей в сутки. Эмбарго на импорт российской нефти в ЕС вступит в силу с 6 декабря, и российские экспортеры уже перенаправляют поставки в Азию. До конца года существенного падения произойти не должно", - отмечают эксперты инвестбанка.

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