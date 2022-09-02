Вероятно ослабление рубля до 62,5-67,5 руб./$1 в сентябре - BCS Express

Вероятно ослабление рубля до 62,5-67,5 руб./$1 в сентябре, считает аналитик BCS Express Дмитрий Бабин.

Эксперт напоминает, что в последнее время появляются сообщения о возможном возобновлении государственных интервенций на валютном рынке. По информации некоторых источников, российское правительство рассматривает план покупки в этом году китайских юаней и других дружественных валют для предотвращения роста рубля.

"Правда, пока эти новости не получают официального подтверждения. Тем не менее, в случае быстрой и успешной реализации нового бюджетного правила рубль может перейти к планомерному снижению. Ранее властями был озвучен приемлемый с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров курс в 70 руб./$1. Уже в сентябре котировки способны подняться в диапазон 62,5-67,5 руб./$1 при реализации пессимистичного сценария. Ускорить ослабление рубля может и дальнейшее падение цен на нефть и другие сырьевые товары, вызванное в первую очередь проблемами в мировой экономике. Дорогое сырье пока остается ключевым фактором защиты рублевых активов от геополитики и жестких санкций", - пишет Бабин.

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