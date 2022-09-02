Операционные результаты РЖД негативны для цены бумаг Globaltrans - Инвестбанк Синара

Операционные результаты ОАО "РЖД" за август 2022 года негативны для котировок бумаг Globaltrans, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Матвей Тайц.

"РЖД" в четверг сообщили слабые операционные результаты за август. Отчетность говорит об увеличении в августе среднего расстояния перевозки на 5% г/г на фоне перенаправления грузовых потоков на восток. Вместе с тем расширение железных дорог в этом направлении еще в процессе. Соответственно, транспортировка угля сократилась в объеме на 7% г/г (минус 2,1 млн т) на фоне запрета ввоза российского угля в ЕС. Мы ожидаем, что объемы грузоперевозок останутся слабыми, и считаем операционные результаты негативными для котировок бумаг Globaltrans", - указывает эксперт в комментарии.

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