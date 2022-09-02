Среднесрочный потенциал снижения кривой ОФЗ на 50 б.п. сохраняется - ПСБ

Потенциал снижения кривой ОФЗ на 50 б.п. в среднесрочной перспективе сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы в четверг отыгрывали данные по ускорению недельной дефляции, что несколько снизила инфляционные ожидания - доходности длинных ОФЗ снизились на 2-3 б.п., доходность 10-летки составила 9,08% годовых. Доходность коротких годовых ОФЗ, напротив, выросла на 2 б.п. - до 7,72% годовых. Таким образом, на горизонте 1 года рынок закладывает весьма скромное снижение ставки - в пределе 25 б.п. (исторически короткие ОФЗ торгуются по доходности вблизи ключевой ставки при нейтральных ожиданиях), - отмечает эксперт в комментарии. - Несмотря на текущее замедление инфляции, доходности госбумаг пока отражают высокую неопределенность относительно траектории движения ключевой ставки, а также объемов, размещаемых ОФЗ, необходимых для покрытия дефицита бюджета. Вместе с тем при наших ожиданиях ключевой ставки на уровне 7% к концу года считаем, что потенциал снижения кривой ОФЗ на уровне 50 б.п. сохраняется".

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