Котировки акций Мосбиржи могут протестировать отметку 100 руб. в ближайшее время - ПСБ

Котировки акций "Московской биржи" могут протестировать отметку 100 руб. в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Московская биржа планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке и утренних торгов на срочном и валютном рынках, - отмечают аналитики банка. - Позднее планируется возобновление торгов паями биржевых фондов. На долговом рынке в вечерние часы на основной сессии будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации РФ, а также бор заявок на размещение облигаций. Рынок позитивно отреагировал на данную новость, бумаги Мосбиржи были в лидерах роста. Мы считаем, что возобновление вечернего и утреннего режимов торгов - это признак некоторой стабилизации ситуации, плюс расширение торговой активности - позитив для бизнеса биржи. В пятницу ожидается публикация данных по оборотам за август. Полагаем, что акции Мосбиржи могут в ближайшее время протестировать "круглый" уровень в 100 руб.".

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