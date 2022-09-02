Цена нефти может вырасти до $97/барр. в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $97 за баррель на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Российская валюта, вероятно, останется около равновесного уровня 60 руб./$1 в пятницу, полагают эксперты.

Рынок ОФЗ, скорее всего, будет стабилен в течение торговой сессии, отмечают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.