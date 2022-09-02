Пара доллар/рубль останется в диапазоне 60-61 руб./$1 по итогам торгов пятницы - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60-61 руб./$1 по итогам торгов пятницы, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пониженная торговая активность и низкая волатильность на валютном рынке сопровождаются проведением ключевых объемов в утреннюю сессию второй день подряд. Мы полагаем, что на рынке большая часть участников (экспортеры, импортеры) взяли паузу в торгах на фоне фактора начала месяца. Отметим также, что в то же время евро подешевел к рублю. Вызвано это было резким ростом доллара к корзине валют развитых стран. Ключевым драйвером укрепления "американца" стал уход от риска на европейских рынках после слабых показателей PMI", - пишет эксперт банка.

Жильников также отмечает, что на Мосбирже евро вновь стал дешевле доллара. "В СМИ появилась новая информация относительно модифицированного бюджетного правила, - напоминает аналитик. - Россия рассматривает возможность закупить в 2022г $70 млрд (около 4,4 трлн рублей) в юанях и других валютах дружественных стран, чтобы замедлить рост рубля, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Наиболее привлекательной валютой для покупки правительством может стать юань, однако каким образом будут налажены операции с китайскими партнерами - пока непонятно".

По оценкам эксперта ПСБ, данная мера может добавить приблизительно $500-700 млн ежедневного навеса спроса на иностранную валюту, а курс доллара вполне может подняться выше отметки 70 руб./41 (комфортные значения для бюджета РФ). Так или иначе, новости, на взгляд Жильникова, явно позитивные для владельцев иностранной валюты (в среднесрочной перспективе) и неплохой сигнал для покупок тем, кто еще не приобрел ее.

Аналитик ожидает к концу торгов пятницы консолидации валютной пары в диапазоне 60-61 руб./$1.

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