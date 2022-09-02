Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $93-95/барр. в пятницу - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $93-95 за баррель по итогам торгов в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефть в четверг находилась под давлением, отыгрывая негатив по Китаю, где снова фиксируется волна коронавируса и вводятся локдауны в некоторых городах. Это может сказаться на темпах роста экономики КНР и спросе на энергоносители. Вышедший хуже ожиданий и ниже пограничного уровня в 50 пунктов индекс деловой активности в промсекторе Китая (49,5 п.) за август подтвердил риски. В понедельник состоится заседание ОПЕК+, где, скорее всего, будет обсуждаться позиция альянса в случае заключения ядерной сделки Ирана и появления дополнительных объемов нефти на рынке. Мы не думаем, что сейчас будет принято какое-то решение: пока еще слишком рано, но озвучивание позиций каждого участника необходимо. В преддверии заседания цены на нефть, скорее всего, замедлят темпы снижения, ориентируемся в пятницу на удержание в зоне $93-95 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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