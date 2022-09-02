Рубль, вероятно, будет торговаться около 60 руб./$1 в пятницу - Freedom Finance Global

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться вблизи уровня 60 руб./$1 в пятницу в отсутствие факторов, которые были бы способны заметно повлиять на ее курс, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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