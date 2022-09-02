Возможен подъем цены акций Мосбиржи до 100 руб. - BCS Express

Возможен подъем котировок акций "Московской биржи" до уровня 100 рублей за штуку в ближайшее время, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Котировки акций "Московской биржи" поднялись к 96 рублям. В последний раз на этих отметках они торговались в апреле, после чего поступательно снижались вплоть до середины августа. На площадке в последние дни начала расти торговая активность, что в целом положительно для бизнеса компании. Ранее (в августе) биржа подтвердила, что существуют планы вернуться во II полугодии к вопросу дивидендных выплат за 2021 год. Ближайшее заседание наблюдательного совета состоится в конце сентября. Ближайшим целевым ориентиром начавшегося импульса роста может выступить круглая отметка 100 рублей за акцию", - указывает аналитик.

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