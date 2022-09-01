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01 сентября 2022 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CSOP Hang Seng TECH Index ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CSOP Hang Seng TECH Index ETF с целевой ценой HKD5,40 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 30,1%, говорится в материале инвесткомпании. "Временные трудности и макроэкономические факторы не изменили того, что долгосрочные перспективы китайских интернет-компаний остаются обширным, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Бурный рост предрекают видеоиграм, онлайн-развлечениям, облачным вычислениям, финтеху, цифровой рекламе и электронной коммерции. Китайский финансовый рынок постепенно движется в сторону открытости, и это не может остаться незамеченным со стороны иностранных инвесторов. Представители китайского техсектора на текущий момент имеют привлекательную оценку по мультипликаторам и могут по мере устранения геополитических и регуляторных рисков показать хорошую доходность". CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий динамику отраслевого индекса Hang Seng TECH. Данный индекс объединяет ведущих китайских эмитентов с листингом в Гонконге в секторах потребительских товаров, технологий, коммуникационных сервисов, финансов и здравоохранения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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