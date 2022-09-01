Доходности 2-летних ОФЗ к концу года должны понизиться до 7% - Sber CIB

Доходности 2-летних ОФЗ к концу года должны понизиться до 7% с текущих 7,9%, говорится в комментарии Sber CIB.

По мнению аналитиков, в условиях ожидаемого быстрого снижения ключевой ставки ЦБ динамика ОФЗ выглядит неоправданно слабой. До конца года, считают эксперты, доходности ОФЗ с погашением через два года должны опуститься до 7% с текущих 7,9%, а с погашением через пять-десять лет - по крайней мере, до 8% с текущих 8,5-9%.

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