"Финам" подтверждает рейтинг акций Chinasoft на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Chinasoft International на уровне "покупать" с целевой ценой HKD11,50, что предполагает потенциал роста 93% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Выручка Chinasoft за I полугодие выросла на 20% - до рекордных значений. Мы по-прежнему считаем Chinasoft одной из наиболее недооцененных и интересных компаний из разряда эмитентов с малой и средней капитализацией на Гонконгской бирже. Считаем, что инвесторы незаслуженно обходят компанию стороной, между тем как она имеет богатую историю и опыт на рынке с 2003 года и ежегодно отчитывается о рекордных результатах. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям Chinasoft с целевой ценой HKD 11,50 и апсайдом 93%", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.