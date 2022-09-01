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01 сентября 2022 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $157,22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $157,22 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,21%, стоп-приказ: $150, говорится в комментарии инвестиционной компании. Ожидается, что на презентации 7 сентября Apple представит новую модель iPhone 14. Рынок может закладывать данное событие как позитивное для компании, полагают эксперты. "С технической точки зрения нисходящий импульс дошел до важных уровней коррекции. От текущих уровней возможно возобновление восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,93", - указывают аналитики "Финама". Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных компьютеров, планшетов, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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