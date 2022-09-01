Значимое для рынка нефти событие - собрание министров финансов стран G7 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Следующее значимое для рынков энергоносителей событие - собрание министров финансов стран G7 в пятницу, 2 сентября, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Действия ФРС в США задают "медвежьи" настроения на нефтяных рынках, так как ужесточение американской монетарной политики в состоянии негативно отразиться на состоянии всей мировой экономики и, следовательно, спросе на энергоресурсы. Следующим значимым для рынков энергоносителей событием станет собрание министров финансов стран G7, запланированное на 2-е сентября, на котором будет обсуждаться ограничение цен на российскую нефть", - указывают эксперты.

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