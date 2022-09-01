ЦБР может оставить ставку на уровне 8% по итогам заседания в сентябре - Банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ может оставить ключевую ставку на уровне 8% годовых по итогам заседания 16 сентября 2022 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Вышедшая в среду статистика показала снижение индекса потребительских цен в России на 0,16% за неделю с 23 по 29 августа включительно, что даже превосходит показатели предыдущих двух неделей. Устойчивость наблюдаемой дефляционной картины делает все более вероятным то, что ЦБ РФ возьмет паузу и оставит ставку на текущем уровне в 8% на своем сентябрьском заседании", - отмечают эксперты в комментарии.

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